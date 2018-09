Un train percute un vélo, quatre enfants meurent

L'accident a eu lieu sur un passage à niveau gardé. Les causes de la collision n'étaient pas encore connues. Les quatre victimes sont des enfants, a indiqué la police. Une femme et un enfant sont grièvement blessés. Le train, en provenance de Nijmegen (est) et à destination de la ville voisine de Bois-le-Duc, dans le Brabant, a percuté un vélo triporteur qui transportait des enfants. «Les services d'urgence sont présents à Oss sur un accident très grave entre un train et un tricycle», a indiqué la police sur son compte Twitter.

Eerste beelden bakfietsdrama Oss https://t.co/0xjZSY0mDv — De Telegraaf (@telegraaf) 20 septembre 2018

«L'accident a tué quatre enfants. Les secours sont encore sur place», a-t-elle poursuivi. «C'est vraiment un terrible accident», a déclaré un porte-parole de la société de chemin de fer nationale NS. «Nous n'avons pas d'autres détails et sommes tenus au courant par la police», a-t-il poursuivi, auprès de l'agence de presse néerlandaise ANP.

(L'essentiel/afp)