Brexit: Bruxelles est fin prêt pour un «no deal»

La Commission européenne a terminé ses préparatifs en cas de divorce sans accord avec le Royaume-Uni. Une telle perspective semble «de plus en plus vraisemblable», le 12 avril prochain, a-t-elle estimé lundi.

«Bien que le scénario d'un no-deal ne soit pas souhaitable, l'UE est prête», a assuré la Commission. Elle rappelle qu'en cas de divorce sans accord, le Royaume-Uni «deviendra un pays tiers» et qu'il n'y aura pas de période de transition, comme le prévoit l'accord conclu entre les 27 et la première ministre Theresa May, mais que le Parlement britannique a retoqué par deux fois.

«Cela évidemment créera des perturbations significatives pour les citoyens et les milieux d'affaires», souligne la Commission, dans ce communiqué à la tonalité sombre sur la possibilité d'une sortie désordonnée.

Contrôles supplémentaires

«Les citoyens britanniques ne seront plus citoyens de l'Union européenne» et «seront soumis à des contrôles supplémentaires lorsqu'ils traverseront les frontières de l'Union européenne», avertit-elle. Estimant que les préparatifs en cas de divorce brutal «ne pourront atténuer tout à fait les conséquences d'une absence d'accord», la Commission rappelle que ce plan concerne notamment les domaines sensibles de la pêche, les services financiers et les transports aériens.

Cette annonce intervient à l'entame d'une semaine cruciale pour Theresa May, après un nouveau calendrier du Brexit, décidé entre les Européens et Londres qui prévoit, parmi deux options, un report du divorce au 12 avril, en lieu et place de la date du 29 mars. La cheffe du gouvernement britannique discutait lundi matin avec ses ministres de sa stratégie pour le Brexit, ouvrant une semaine qui pourrait voir le Parlement de Westminster prendre la main sur le processus de sortie de l'UE, face à une Première ministre aux abois.

