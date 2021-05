Steinmeier candidat à un deuxième mandat

«Je souhaite me présenter aux élections pour un second mandat de président fédéral» en février 2022, a déclaré à la presse M. Steinmeier. M. Steinmeier, élu président en 2017, entend «accompagner le pays sur son chemin vers l'avenir» et l'après-Covid, fort d'une «confiance renouvelée». «Je veux aider à guérir ces blessures» infligées par la pandémie à la population allemande, a-t-il fait valoir.

Le président de la République fédérale est élu pour cinq ans par les membres des deux chambres du parlement, le Bundestag et le Bundesrat, après avoir obtenu le soutien de la majorité au pouvoir. Il ne peut pas faire plus de deux mandats. La fonction de président en Allemagne est surtout honorifique, le pouvoir restant entre les mains du chef du gouvernement et du Parlement. Mais elle a valeur d'autorité morale du pays.

Pas gagné d'avance

Parmi les personnalités préférées des Allemands, M. Steinmeier est issu du parti social-démocrate (SPD), formation membre de l'actuelle coalition avec les chrétiens-démocrates d'Angela Merkel. Celui qui fut ministre des Affaires étrangères un peu plus de sept ans au total (2005-2009, 2013-2017) mais aussi rival malheureux d'Angela Merkel à la chancellerie lors des élections de 2009, avait succédé en 2017 à Joachim Gauck, un ancien pasteur dissident de la RDA communiste.

Le SPD est actuellement troisième dans les sondages, nettement distancé par la CDU-CSU et les Verts, avant les élections législatives du 26 septembre. Même si le SPD n'est pas membre de la future coalition, M. Steinmeier, figure consensuelle, aurait cependant la possibilité d'être élu s'il est soutenu par les partis de la majorité et le parlement. La partie est toutefois loin d'être gagnée pour celui que les Allemands surnomment «Steini».

Le dirigeant conservateur de la Bavière, Markus Söder, a ainsi écarté tout soutien automatique des conservateurs à cette nouvelle candidature, renvoyant la décision à l'automne, après les élections qui tourneront la page Merkel. Les deux partis de l'union conservatrice, la CDU et la CSU, décideront «ensemble» de leur éventuel soutien à M. Steinmeier après les élections, a dans la foulée confirmé le président de la CDU et candidat à la succession de Mme Merkel, Armin Laschet.