La revanche d'une Anglaise face aux voyeurs

En juillet 2017, la jeune Anglaise assiste à un festival de musique à Londres. Un homme la drague lourdement puis se frotte à elle. «Cinq minutes après, j'ai vu que son copain regardait son téléphone, il était sur WhatsApp et regardait une photo prise de très près de l'entrejambe d'une femme» tout en gloussant avec son ami. «J'ai compris tout de suite que c'était une photo de moi», raconte-t-elle à l'AFP.

«Humiliée» et bouleversée, elle s'empare du téléphone et court se réfugier auprès des vigiles qui appellent la police. Les policiers forcent le jeune homme à effacer la photo mais quatre jours plus tard, ils appellent Gina pour lui dire que l'affaire est classée.

«Ça m'a rendue furieuse», se rappelle-t-elle. Par le passé, des hommes avaient déjà «soulevé sa jupe» ou lui avaient «donné une claque sur les fesses». Cette fois, «c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase». Outrée de voir que les photos sous les jupes des filles («upskirting» en anglais) ne soient pas punies en Angleterre et au pays de Galles, à la différence de l'Écosse, Gina Martin lance une campagne pour faire changer la loi. Sa pétition a récolté aujourd'hui plus de 100 000 signatures.

#MeToo

Le délit punissant l'«upskirting» a été inclus dans un texte de loi contre le voyeurisme, examiné mardi en deuxième lecture par la Chambre des Lords, la Chambre haute du Parlement britannique. Le texte pourrait être adopté définitivement dans les prochaines semaines ou mois. «C'est un peu surréaliste, je n'arrive pas à croire que nous y sommes presque...», dit la jeune femme qui travaille dans la publicité, loin des sphères politiques ou associatives. Il a toutefois fallu du temps pour que sa voix, au léger accent de Liverpool, soit entendue.

Au départ, son témoignage lui a valu des «tonnes» de message haineux sur les réseaux sociaux, dont des menaces de viol. «On me disait que c'était de ma faute, que je n'aurais pas dû porter de jupe, on me traitait de pute». Gina Martin change de nom sur Facebook, perd le sommeil.

«Il y a eu une période, au début, où j'étais vraiment mal», raconte-t-elle. Mais elle est soutenue par son avocat, son petit ami et par de nombreuses femmes et filles expliquant avoir vécu des agressions similaires «à l'école, à un arrêt de bus, dans les transports ou les magasins».

En juin 2018, la militante essuie un revers: la proposition de loi prévoyant de faire de l'«upskirting» un délit est bloquée au Parlement par un député conservateur, Christopher Chope. Mais le gouvernement conservateur reprend le texte à son compte, qui bénéficie d'un soutien transpartisan. Il prévoit une amende voire une peine de prison pour les coupables.

Gina Martin considère que sa campagne a bénéficié d'un coup de pouce du mouvement #MeToo. Alors qu'elle peinait à se faire entendre entre juillet et octobre 2017, «c'est devenu tout d'un coup un peu plus facile». «Parce qu'il y avait cette discussion internationale, (les responsables politiques) se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient plus fuir, mettre le sujet sous le tapis». «Fatiguée» mais «impatiente» de voir le texte adopté, Gina Martin rêve de ce jour où elle pourra «tourner la page» de son agression «et dire à toutes ces filles qui m'envoient des messages qu'elles peuvent maintenant s'appuyer sur la loi».

