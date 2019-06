Poutine veut améliorer le niveau de vie des Russes

Vladimir Poutine, confronté à un mécontentement croissant, a reconnu jeudi que le niveau de vie des Russes s'était dégradé, ces dernières années. Salaires trop faibles, hausse des prix, disparités régionales: la majorité des questions adressées au président russe jeudi, lors de la traditionnelle session de doléances en direct à la télévision, portaient sur les difficultés vécues par la population. Fait rare, M. Poutine a reconnu que la vie de ses concitoyens était devenue plus dure, blâmant les sanctions occidentales visant son pays et la chute des prix des hydrocarbures.

Le maître du Kremlin a également reconnu des difficultés provisoires liées à la mise en œuvre il y a tout juste un an de mesures impopulaires telles que le relèvement de l'âge de la retraite ou la hausse de la TVA, tout en assurant qu'elles commençaient à porter leurs fruits et à bénéficier à la situation économique. Il a immédiatement promis, une nouvelle fois, «d'augmenter le niveau de vie, le niveau de revenus» de la population qui baisse sans discontinuer depuis plusieurs années et a assuré vouloir régler des problèmes pressants comme l'état du système de santé ou le problème des ordures.

Popularité en baisse

La «Ligne directe» avec le président donne lieu chaque année à des promesses de régler les problèmes quotidiens de la population, à des remontées de bretelles de responsables régionaux ainsi qu'à des confidences sur la vie privée du maître du Kremlin. Organisé pour la 17e fois depuis l'arrivée au pouvoir de M. Poutine, cet exercice intervient alors que le président a vu sa popularité sensiblement chuter.

«Une seule question: quand partez-vous?», «Que va-t-on faire lorsqu'il ne restera plus de pétrole et de gaz?», «S'il vous plaît, sauvez la Russie», pouvait-on lire affiché à l'écran parmi les 1,8 million de questions adressées au total au président. Selon l'institut indépendant Levada, les deux tiers des Russes approuvent la politique de leur président, un chiffre élevé mais en net retrait après avoir évolué entre 80% et 90% après l'annexion de la Crimée en 2014.

(L'essentiel/afp)