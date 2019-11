À 9 ans, il va recevoir un diplôme universitaire

Il s'appelle Laurent Simons, il est né en Belgique à Ostende et il possède un QI de 145. Il y a trois ans, il était déjà surnommé «le petit Einstein», alors qu'il entrait en... secondaire. L'année dernière, le jeune génie qui vit à Amsterdam avec ses parents s'est inscrit à l'Université pour réaliser des études d'ingénieur électricien. Moins d'une année plus tard, il s'apprête à obtenir un diplôme en génie électrique. Une précocité record au niveau mondial. Il va ainsi devancer l'Américain Michael Kearney, diplômé en anthropologie à l'âge de 10 ans dans l'Alabama, en 1994.

Dans quelques mois, Laurent Simons devrait commencer un doctorat en ingénierie sur la prolongation de la vie, en plus d'étudier la médecine, rapporte la chaîne CNN. Etant donné ses capacités hors normes, le jeune Belge sera autorisé à finir ses études plus rapidement que les autres étudiants. Il souhaite «aider ses grands-parents qui ont des problèmes cardiaques».

«Nous ne voulons pas qu'il devienne trop sérieux»

Face à un tel génie, de nombreuses universités de renom ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour le recruter. Le Belge, qui parle quatre langues (anglais, allemand, français et néerlandais), est désormais pisté par les plus prestigieuses universités du monde. Pour sa part, l'enfant de neuf ans souhaite vivre en Californie «car il fait beau là-bas», mais ses parents privilégient Oxford, en Angleterre.

Les parents du jeune garçon veillent également à ce qu'il vive, dans la mesure du possible, une vie d'enfant. «Nous ne voulons pas qu'il devienne trop sérieux. Il fait ce qu'il veut, a déclaré son père à CNN. Nous devons trouver un équilibre entre son enfance et ses talents». De son côté, Laurent a bien conscience qu'il est spécial, mais il assure avoir pas mal de hobbies: le karting, le cinéma et regarder des séries, comme les enfants de son âge.

(L'essentiel/cam)