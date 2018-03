Un informateur d'Abaaoud sera jugé en Pologne

«Au cours de l'enquête, on a établi que l'accusé Mourad T. avait participé, de décembre 2014 à septembre 2016, à un groupe de crime organisé à caractère armé - une organisation terroriste internationale appelée État Islamique», a déclaré le parquet dans un communiqué. Mourad T. (la loi polonaise interdit de publier son nom de famille), 28 ans, né à Casablanca, a été interpellé le 5 septembre 2016 en Pologne, a précisé le parquet.

Il risque une peine allant de six mois à huit ans de prison. Selon le parquet polonais, Mourad T. a été «collaborateur» et «éclaireur» d'Abdelhamid Abaaoud, le cerveau présumé des attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, en banlieue parisienne. Mourad T. a notamment participé à une rencontre avec Abaaoud fin 2014 à Edirne en Turquie, à laquelle ont participé notamment Soufiane Amghar et Khalid Ben Larbi, «deux terroristes tués le 15 janvier 2015 à Verviers en Belgique».

Infos de la CIA

L'accusé, qui se faisait passer pour mineur syrien et utilisait de nombreuses fausses identités, a séjourné dans plusieurs pays de l'Union européenne, tels que l'Autriche, la Grèce, la Hongrie, mais aussi en Serbie et en Turquie, a indiqué le parquet. Des plans de construction des engins explosifs et des cibles potentielles ont été trouvés dans le téléphone de Mourad T, a encore déclaré le parquet polonais.

Il s'agit du premier cas de poursuites contre un important membre de l'EI en Pologne. Les services polonais ont été mis sur sa piste par des confrères de pays membres de l'UE. Selon les médias, les premiers renseignements sont venus de la CIA.

(L'essentiel/AFP)