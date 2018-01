Un pont de 35 km entre la France et l'Angleterre?

«I agree. Let's do it!» (Je suis d'accord. Faisons-le!) aurait lancé le président français à Boris Johnson lors de sa visite en Angleterre, rapportent plusieurs médias français et britanniques. Le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne a proposé la construction d'un pont entre la France et son pays, qui courrait au-dessus de la Manche sur 35 km.

«Le tunnel sous la Manche n'était-il qu'une première étape?» a tweeté Boris Johnson, pour qui «nos succès économiques dépendent de bonnes infrastructures et de bonnes connexions», selon le Hufftington Post.

En marche ! Great meetings with French counterparts today pic.twitter.com/D73B1rSkd3 — Boris Johnson (@BorisJohnson) 18 janvier 2018

Le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire a réagi sur Europe 1. Pour lui, «toutes les idées, mêmes les plus farfelues, doivent être étudiées». Le Daily Telegraph précise que Boris Johnson aurait expliqué à ses conseillers que «la technologie évolue en permanence et des ponts bien plus longs existent ailleurs dans le monde».

Ce qui est vrai. Par exemple, sur la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Pékin et Shanghai, le pont Danyang-Kunshan est long de 164,8 km et le Grand Viaduc de Tianjin en fait 133,7. Au total, 11 ponts de plus de 35 km sont aujourd'hui en service à travers le monde, dont sept en Chine. Le pont le plus long d'Europe, entre le Danemark et la Suède, ne fait lui «que» 7,8 km. Le tunnel sous la Manche, bâti de 1988 à 1994, fait lui 50,5 km.

(L'essentiel)