Ils finissent de nettoyer quand une vague surgit

On le sait, les intempéries en Italie, la semaine dernière, ont coûté la vie à plus de 30 personnes en tout. Une famille de 9 personnes a été décimée en Sicile ce week-end, et le mauvais temps a causé d'énormes dégâts en Ligurie, en particulier le 29 octobre dernier. Une récente nouvelle vidéo a été publiée sur le site de vidéo storyful. Elle montre comment ce jour-là, une énorme vague a détruit un restaurant d'Arenzano, non loin de Gênes.

Sur les images, on peut voir les employés du restaurant Bagni Maddalena qui essaient de soutenir les vitres de l'établissement contre lequel se brisent les vagues de la mer en furie. Mais les parois finissent par s'effondrer sous la force des lames, projetant le personnel au fond du restaurant. L'eau envahit alors les lieux, dévastant tout sur son passage. La propriétaire de l'endroit a dû être hospitalisée en raison de très nombreuses coupures, selon les médias italiens.

Diaporama: Intempéries en Italie

(L'essentiel/nxp/cht)