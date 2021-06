Elle aurait tué ses cinq enfants de 1 à 8 ans

Le procès d'une femme, soupçonnée d'avoir tué cinq de ses enfants âgés de 1 à 8 ans, s'est ouvert lundi en Allemagne, dix mois après ce fait divers tragique qui avait choqué le pays. Christiane K. doit répondre de l'accusation des cinq meurtres devant le tribunal de Wuppertal, dans l'ouest du pays. Elle risque la prison à perpétuité. Cette femme de 28 ans a jusqu'ici clamé son innocence et son mobile présumé reste à éclaircir, selon le parquet.

Lors de la première audience, elle a choisi de garder le silence. Aucun trouble psychique n'a été constaté. Le drame s'est noué le 3 septembre, dans l'appartement familial de Solingen. Selon l'acte d'accusation, la mère a drogué la boisson de ses enfants lors du petit-déjeuner afin qu'ils s'endorment. Elle a alors fait couler un bain et préparé des jouets à leur intention. Elle les a ensuite réveillés et emmenés, l'un après l'autre, dans la salle de bain où elle les a étouffés ou étranglés.

À cause de la nouvelle relation de son ex?

Après les faits présumés, elle les a enveloppés dans une serviette et déposés sur leur lit, où les corps sans vie des enfants, trois filles de 1, 2 et 3 ans, et deux garçons de 6 et 8 ans, ont été découverts. Leur mère s'était le même jour jetée devant un train à la gare de la ville voisine de Düsseldorf, mais avait survécu à cette tentative de suicide. Son fils aîné, parti tôt à l'école ce matin là, a échappé au destin de ses sœurs et frères.

La jeune femme, en détention depuis les faits, avait affirmé qu'un homme masqué s'était introduit dans son appartement et aurait tué ses enfants. Aucun indice étayant cette affirmation n'a toutefois pu être trouvé. Selon le procureur Heribert Kaune-Gebhardt, les faits se sont produits dans la matinée. Christiane K. avait alors appris que son mari, dont elle vivait séparée depuis un an, avait trouvé une nouvelle partenaire et avait posté une photo commune sur le service de messagerie WhatsApp.

Elle aurait alors échangé des messages pendant plusieurs heures avec sa mère et son mari. À ce dernier, elle a écrit «les enfants sont là où je serai bientôt» mais sans reconnaître explicitement les meurtres, a indiqué le procureur lundi. C'est sa mère, à qui elle avait écrit que les enfants étaient morts, qui a alerté la police. Le procès doit durer au moins jusqu'à la mi-août.

(L'essentiel/afp)