Orphelin en moins de 60 heures... C'est le terrible drame que vient de vivre Nico, un jeune Belge originaire de la région de Verviers, relaie le site 7sur7.be. Sa mère Maria Tassens a succombé au coronavirus dans la nuit de jeudi à vendredi dernier.

Tout avait pourtant commencé avec un simple rhume au début du mois de mars, mais son état s'est détérioré. Le verdict est tombé le 21 mars, Maria a été contaminée par le coronavirus. Direction l'hôpital et le service de soins intensifs.

Le début du cauchemar pour Nico et ses frères qui ont été prévenus par l'hôpital la semaine dernière de l'état désespéré dans lequel se trouvait sa maman. Ils sont allés la voir, mais n'ont pas pu rentrer dans la chambre. «Elle voulait voir ses fils. C'est déchirant d'apprendre qu'on a pas pu réaliser le dernier souhait de sa mère».

«Leur faire des adieux dignes de ce nom»

À peine le temps de se remettre de cette terrible épreuve que Nico a reçu un nouveau coup de fil atroce. Son père de 89 ans, qui séjournait en maison de repos, venait de décéder. Moins de 60 heures après son épouse... Jef Cortens serait également mort du coronavirus, même s'il n'a pas été testé. «Perdre ses deux parents en deux jours, c'est irréel», confie Nico.

Le processus de deuil est d'autant plus difficile que tous les amis et membres de la famille n'ont pas pu faire leurs adieux aux deux défunts, la cérémonie religieuse s'étant déroulée en tout petit comité. Les corps de Maria et Jef ont été incinérés. Mais Nico compte bien leur réserver un véritable hommage à l'issue de la crise. «Leurs urnes sont dans la maison, en attendant de pouvoir leur faire des adieux dignes de ce nom».

