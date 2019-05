1 200 policiers mobilisés pour une opération

Une des plus vastes opérations policières de ces 20 dernières années, selon le parquet, s'est déroulée ce mardi matin en Belgique, surtout dans la région de Bruxelles, le Brabant flamand et le Hainaud, rapporte Le Soir. En tout, quelque 1 200 policiers ont été mobilisés pour mener 200 perquisitions dans toute la Belgique. Les forces de l'ordre ont été appuyées par des drones et deux hélicoptères. La gendarmerie française est en outre intervenue près de la frontière belge.

«Cette opération s'inscrit dans le cadre de la criminalité organisée et notamment d'une escroquerie à grande échelle liée à la vente de véhicules sur Internet», indique le parquet fédéral, à Sudinfo. Plus de 30 personnes suspectées d'escroquerie et d'organisation criminelle ont été interpellées. La RTBF rapporte qu'une centaine de victimes présumées ont été recensées, qui auraient subi des menaces ou des actes violents.

(L'essentiel)