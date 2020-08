Tué par un train en direct sur les réseaux sociaux

Les internautes qui suivaient en direct la retransmission du chanteur Tavy Pustiu ont assisté à une scène effroyable, samedi dernier. Assis sur le siège passager d’une voiture, l’homme de 29 ans était en train de se filmer pendant qu’il écoutait de la musique quand le véhicule est arrivé à un passage à niveau de Ploiesti, non loin de Bucarest.

Sur la vidéo, on peut voir l’épouse de Tavy regarder à gauche et à droite avant de s’engager, mais elle ne voit pas qu’un train approche à grande vitesse. À peine une seconde plus tard, le jeune homme lance un regard horrifié par la fenêtre et se met à hurler, impuissant.

Sa femme entre la vie et la mort

Le convoi a percuté de plein fouet le côté droit de la Ford Fiesta du couple, ne laissant aucune chance à Tavy Pustiu, rapporte le Daily Mail. Les autorités du judet de Prahova ont confirmé le décès du chanteur et ajouté que sa femme Monica était dans un état critique.

«L’accident est survenu en raison du non-respect du règlement à un passage à niveau», a fait savoir la police locale dans un communiqué. Triste ironie du sort, un mois avant sa mort tragique, Tavy Pustiu avait écrit sur Facebook: «Un jour, le mauvais train te mènera dans la bonne direction».

