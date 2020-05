«Arrête d'aller au travail, tu nous contamines»

Luca est gériatre à Milan, où il occupe un poste important dans un EMS. Comme ses confrères et consœurs, l’Italien se dévoue corps et âme à son travail pendant cette période de crise sanitaire. Dans l’immeuble où il vit avec sa compagne et leurs deux jeunes enfants, l’ambiance est conviviale et chaleureuse. Ou du moins, elle l’était. «Dans la première phase de la pandémie, quand les journaux parlaient des médecins presque comme des héros, tout le monde était souriant», raconte Luca au Corriere della Sera.

Tout a commencé à changer quand Luca est tombé malade et développé des symptômes assez graves du Covid-19. Le médecin a malheureusement transmis le virus à sa compagne, mais ses enfants n’ont jamais présenté de symptômes. Toute la famille a passé plus d’un mois à la maison, entre maladie et quarantaine. «Les voisins, extraordinaires, nous apportaient des provisions, et ces moments rendent cette volte-face encore plus difficile à supporter», confie le médecin. La volte-face dont parle Luca, c’est le changement radical de comportement de son voisinage une fois la maladie vaincue.

«Nous devenons des pestiférés qui répandent le virus»

Après avoir passé un test négatif, le Milanais est retourné travailler. Sa compagne par contre, a fait une rechute après 28 jours passés en quarantaine. «Impossible de savoir si elle était guérie et qu’elle est retombée malade ou si elle n’avait pas vraiment guéri parce qu’elle n’a jamais passé de test. Cette incertitude n’aide pas les relations», explique Luca. Tout le monde se sentant à nouveau bien, la petite famille est sortie lundi pour passer un long moment dans la cour de l’immeuble. Un bol d’air visiblement très mal perçu par les voisins: regards de travers, et personne pour s’enquérir de leur état de santé.

Pire, Luca a retrouvé un petit mot collé sur sa boîte aux lettres: «Des personnes âgées vivent ici, fais attention. Tu pourrais l’attraper de nouveau. Arrête d’aller travailler», était-il écrit. Quelques jours plus tard, un autre message: «Garde les enfants à la maison, loin de la cour et de l’ascenseur». Luca se dit profondément blessé: «Ils nous ont dépeints comme des super-héros, et tout d’un coup nous devenons des pestiférés qui répandent le virus», s’indigne-t-il.

Le médecin ajoute: «Nous sommes des professionnels au service de la communauté (…) Nous connaissons mieux que quiconque les précautions à prendre. Nous portons toujours des gants et des masques, nous restons à une distance de sécurité. Je ne veux pas me moquer des peurs des autres, mais je veux être clair: elles sont irrationnelles», assure-t-il. Et de conclure: «La stigmatisation sociale, si elle isole les familles, peut, entre autres, rendre plus difficile le contrôle de la contagion. Elle pourrait pousser les gens à cacher la maladie ou à ne pas demander de l’aide».

(L'essentiel/joc)