Un policier tue son épouse et ses deux jeunes filles

Le tireur, son épouse de 27 ans ainsi que deux fillettes de 8 et 12 ans ont perdu la vie dans ce qui s'apparente être un drame familial qui s'est produit lundi soir à Dordrecht, ville située à une trentaine de kilomètres au sud-est de la ville portuaire de Rotterdam. «Quatre personnes sont décédées lors d'une fusillade. La quatrième victime, une femme de 27 ans, a été grièvement blessée et transportée vers l'hôpital dans un état préoccupant. Elle est morte de ses blessures» mardi matin, a déclaré la police dans un communiqué.

«L'identité des personnes décédées a été établie. Il s'agit d'un homme de 35 ans et de deux enfants de 8 et 12 ans. Le défunt est un policier de l'unité de police de Rotterdam», a rapporté cette même unité. «Une enquête est en cours, mais nous pensons qu'il s'agit d'un drame familial», a déclaré auprès de l'AFP la porte-parole du parquet de Rotterdam, Rubinia Tjon-A-Sam. L'homme et la femme étaient en cours de séparation mais vivaient toujours sous le même toit, ont rapporté les médias néerlandais, identifiant le tireur comme Wendell C.

Le drame a choqué dans un pays de plus de 17 millions d'habitants où les décès par armes à feu sont relativement peu fréquents.

