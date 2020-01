Le Portugal se prépare à taxer les retraités européens

Le Parti socialiste portugais au pouvoir a proposé de taxer à hauteur de 10% les retraités européens résidant au Portugal, jusqu'ici exonérés d'impôts sur leurs pensions pendant dix ans, dans un amendement à la loi de finances 2020, présenté lundi soir.

«Les étrangers ayant le statut de résident non habituel cessent d'être exonérés d'impôts et seront soumis à un taux d'imposition de 10% sur leurs revenus», a déclaré Catarina Mendes, leader du groupe parlementaire socialiste lors d'une conférence de presse. Ces dernières années, le Portugal a attiré des milliers de retraités européens. En pleine crise financière, le pays avait accordé en 2009 à ces retraités dix ans d'exonération d'impôt sur le revenu, à condition de résider au Portugal au moins six mois par an.

Seuls les nouveaux arrivants concernés

La capitale Lisbonne et les stations balnéaires de l'Algarve (sud) sont les régions les plus prisées, en particulier par les Français, les Britanniques et les Italiens. La mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux arrivants, a précisé le PS. Le gouvernement socialiste minoritaire issu des élections législatives d'octobre dernier au Portugal a obtenu, début janvier, l'assurance que son projet de budget de l'État sera adopté en première lecture par le Parlement, grâce à l'abstention de ses anciens alliés de la gauche radicale.

Le Parti socialiste dispose d'une majorité relative de 108 députés dans l'assemblée de 230 sièges. Arrivés au pouvoir en 2015 grâce à une alliance inédite avec la gauche antilibérale, le Premier ministre portugais Antonio Costa et son ministre des Finances Mario Centeno, étaient parvenus à rétablir le pouvoir d'achat des familles tout en profitant d'une conjoncture favorable pour continuer à redresser les comptes publics du pays, qui avait dû demander un plan de sauvetage financier en 2011.

