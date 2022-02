Combats près de l'hôpital, un enfant de 6 ans meurt

Russia-Ukraine war live updates: Russian artillery hits Kyiv children’s cancer hospital, killing one https://t.co/wIAwO35FeA pic.twitter.com/b8UXrqVc0d — New York Post (@nypost) February 26, 2022

L'information a crée l'émoi sur les réseaux sociaux. Des sources locales à Kiev ont fait part de l'attaque par l'armée russe d'un l'hôpital pour enfants Okhmadyt.

⚡️Russian artillery fire has struck Kyiv's children's cancer hospital Okhmadyt, killing one child and wounding two, along with two adults, TSN reported.



Eyewitnesses reported that the city is under fire from multiple-launch rocket systems. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

En réalité, les infrastructures de l'hôpital n'ont pas été endommagées mais un enfant de 6 ans qui était en route vers l'hôpital a été tué. Le centre a pris en charge trois adultes et deux autres enfants touchés au cours des échanges de tir.

«Nos médecins ont fait de leur mieux pour sauver les personnes et les aider», a indiqué la porte-parole de l'hôpital, précisant que les combats sont intenses près de l'hôpital spécialisé dans le traitement des enfants atteints du cancer. «Les gens doivent connaître la vérité: les enfants souffrent, les civils souffrent à cause de la guerre, à cause des attaques, à cause des choses terribles qui arrivent en Ukraine», a-t-elle poursuivi.

Terrible news!



Okhmadyt children’s cancer hospital in Kyiv has been struck by artillery fire.



At least one child is killed.



Last year the hospital won a grant which enabled it to receive “modern equipment and a powerful telemedicine centre for minimally invasive surgery. — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) February 26, 2022

Samedi, l'Ukraine a affirmé qu'au moins 198 civils avaient été tués depuis le début de l'invasion russe. Kiev a aussi dit avoir tué plusieurs milliers de militaires russes. La Russie s'est défendue de ne pas attaquer les populations civiles.

(th/L'essentiel)