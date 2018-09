Plus de 600 migrants secourus en Espagne

Plus de 600 migrants ont été secourus en mer Méditerranée en une seule journée lundi en tentant d'atteindre les côtes de l'Espagne, ont indiqué les gardes-côtes espagnols. Le nombre total des migrants gagnant l'Europe par la mer a baissé depuis son pic de 2015 mais ceux cherchant à entrer en l'Espagne sont de plus en plus nombreux depuis le début de l'année. L'Espagne est ainsi devenue la destination numéro un des candidats à l'asile en Europe, devançant l'Italie.

Lundi, 626 migrants venus de l'Afrique sub-saharienne et d'Afrique du Nord à bord de 16 embarcations ont été recueillis dans le détroit de Gibraltar et la mer d'Alboran, les deux principaux points de passage maritimes vers l'Espagne, a indiqué un porte-parole des gardes-côtes. Les sauveteurs étaient aussi en route pour rejoindre un autre bateau en détresse mais le porte-parole n'était pas en mesure de préciser le nombre des migrants à bord.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 28 500 migrants sont arrivés par la mer en Espagne depuis le début de l'année, et 313 ont péri en tentant la traversée, soit davantage que pendant toute l'année dernière.

(L'essentiel/afp)