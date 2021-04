L’UE envisage d’assouplir les règles sur les OGM

L’UE a ouvert jeudi la voie à ce que certains produits agricoles au génome modifié échappent aux règles drastiques encadrant les OGM, afin d’encourager l’essor de biotechnologies dans l’agro-alimentaire, au grand dam des ONG environnementales.

Plus rapides et plus précises, de nouvelles techniques «génomiques» ont permis de développer des variétés de semences résistantes à certains herbicides ou adaptées à la sécheresse – cultivées à titre expérimental dans l’UE (en Belgique, Suède, Espagne…) mais pas encore commercialisées.

Des «ciseaux» moléculaires

En 2018, la Cour de justice de l’UE avait jugé que ces produits issus de «mutagenèse» étaient bien des organismes génétiquement modifiés (OGM) et devaient être soumis aux mêmes règles strictes (autorisation, traçabilité, étiquetage et surveillance). Alors que les OGM classiques sont issus de l’introduction d’un gène extérieur dans une semence, la mutagenèse modifie le génome d’une espèce vivante avec des «ciseaux» moléculaires mais sans y insérer d’ADN étranger.

À la suite de l’arrêt de la Cour, la Commission européenne avait commandé une étude à ses services pour déterminer si ces biotechnologies pouvaient être exemptées des obligations de sa directive OGM (datant de 2001) ou si cette dernière devrait être modifiée. Le rapport, publié jeudi, se prononce en faveur d’une nouvelle législation: selon ses auteurs, la directive OGM «n’est pas adaptée» aux «progrès scientifiques et technologiques».

«Plus durable»

La Commission a promis jeudi «une vaste consultation pour discuter de l’élaboration d’un nouveau cadre juridique pour ces biotechnologies», de concert avec les États et les eurodéputés. Tout en «gardant la sécurité des consommateurs et de l’environnement comme principe directeur», selon la commissaire Stella Kyriakides.

Selon l’étude, ces biotechnologies «peuvent contribuer à rendre les systèmes alimentaires plus durables, en rendant les plantes plus résistantes aux maladies, aux conditions environnementales et au changement climatique», ou en créant «des produits aux qualités nutritionnelles supérieures».

ONG inquiètes

Des ONG environnementales s’inquiètent d’un assouplissement des règles. «La Commission suggère de rompre avec des décennies régies par le principe de précaution, en autorisant ces "nouveaux OGM" dans nos champs et nos assiettes», déplore Mute Schimpf, de Friends of the Earth.

«L’argument porté par les semenciers, c’est qu’on n’introduit pas de gène étranger et donc que le produit final comporterait beaucoup moins de risques», mais «le risque d’erreur génétique est présent de la même manière», assure à l’AFP Suzanne Dalle, chargée de campagne agriculture Greenpeace France.

