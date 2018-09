L'aéroport de Lyon fermé à cause d'une poursuite

Un homme a été arrêté lundi par les forces de l'ordre sur les pistes de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry après avoir réussi à s'y introduire avec sa voiture sans faire de blessé, a-t-on appris auprès de la préfecture. Il a forcé deux portes vitrées donnant accès à l'enceinte du Terminal 1 de l'aéroport, avant d'accéder aux pistes. Une spectaculaire poursuite s'est alors engagée avec la police. L'individu a ensuite tenté de fuir à pied avant d'être rattrapé.

Le véhicule avait auparavant été signalé circulant à grande vitesse et à contre-sens sur des autoroutes voisines de l'aéroport, selon une source proche de l'enquête. Selon la préfecture, il avait précédemment défoncé une barrière de l'aéroport d'aviation d'affaires de Bron, à l'est de Lyon, avant de faire demi-tour.

Aucun élément sur le profil et les intentions du conducteur n'était disponible dans l'immédiat, selon la préfecture qui ne privilégie aucune piste à ce stade. Le trafic est totalement interrompu sur l'aéroport. Un journaliste de l'AFP, présent dans un avion sur la piste, a vu des véhicules de police se diriger vers la voiture, le pilote précisant qu'un hélicoptère survolait la zone pour expliquer le report du décollage.

