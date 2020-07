Il menace les policiers avec une hache, ils tirent

Un homme a été légèrement blessé dimanche à la mi-journée à Lyon par des coups de feu de policiers qu'il a menacés avec une hache au cours d'un contrôle routier. Les faits se sont déroulés vers midi peu après que des policiers en véhicule ont demandé à un automobiliste de s'arrêter pour procéder à «un contrôle routier classique». Mais l'individu ne s'est pas arrêté.

«Il y a eu alors une petite course-poursuite et le véhicule s'est immobilisé plus loin. Le conducteur est sorti, muni d'une hache, et s'est dirigé en direction des policiers en la brandissant. Les fonctionnaires ont riposté avec leurs armes de service», a expliqué une source policière à l’AFP.

Deux enquêtes ouvertes

Touché à un bras et à l'aine, selon la même source, l'homme, dont l'âge et le profil n'ont pas été communiqués, a été pris en charge par les pompiers, ont précisé pour leur part ces derniers. D’après le journal «Le Progrès», qui a révélé l’information, l’homme est connu pour des troubles psychiatriques. Il sera en garde-à-vue après son hospitalisation.

Le Progrès précise également que deux enquêtes ont été ouvertes: l’une à l’encontre de l’homme pour tentative d’homicide volontaire, et une à l’encontre des policiers qui ont tiré, comme le veut la procédure en pareil cas.

(L'essentiel/afp)