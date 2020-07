Un incendie fait 7 blessés dont 2 graves à Paris

FLASH - Sept blessés, dont deux en urgence absolue, dans l'incendie d'un immeuble à Paris https://t.co/NVnMdKH9e9 — Le Figaro (@Le_Figaro) July 17, 2020

Appelés un peu avant 10h30 dans le quartier de Belleville, dans le Xe arrondissement, les hommes de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ont secouru ou mis en sécurité sept personnes avec des échelles, avant de parvenir à éteindre le feu vers 12h30, a précisé un de leur porte-parole.

«Deux personnes ont été grièvement blessées et cinq autres, dont une policière, plus légèrement», a-t-il ajouté. Le feu avait notamment pris aux 1er et 3e étages de cet immeuble haussmannien qui en compte six, détruisant deux appartements, a-t-il indiqué, ajoutant que près de 70 pompiers avaient au total été dépêchés sur place.

(L'essentiel/afp)