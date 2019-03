Des mesures attendues lundi après les violences

Le gouvernement a admis des «dysfonctionnements» dans le dispositif de sécurité mis en place samedi à Paris, où une partie des Champs-Elysées a été saccagée lors de l'acte 18 des «gilets jaunes», et Edouard Philippe fera «ses propositions d'adaptation à Emmanuel Macron lundi à 11h30», a annoncé Matignon. «L'analyse des événements d'hier met en évidence qu'il s'est révélé insuffisant dans son exécution pour contenir ces violences et éviter les agissements des casseurs. Il faut tirer toutes les conséquences de ces dysfonctionnements», a ajouté dimanche Matignon, à l'issue d'une réunion du chef du gouvernement avec les ministres de l'Intérieur Christophe Castaner et de la Justice Nicole Belloubet ainsi que le secrétaire d'Etat Laurent Nunez.

«Notre dispositif avait été profondément adapté à la suite des événements du 1er décembre», ajoute Matignon, en référence à un premier pic de violences avait été atteint en marge du mouvement social des «gilets jaunes». Le Premier ministre «fera ses propositions d'adaptation au président de la République demain à 11h30 pour renforcer la doctrine et s'assurer à tout moment de la fermeté de son exécution. Les annonces seront faites dans les heures suivantes», précise encore Matignon.

Le gouvernement dénonce une nouvelle fois des «événements d'une violence inacceptable contre les biens et des personnes qui «doivent être condamnés avec la plus grande fermeté». «Ils sont le fait de casseurs, de pillards, d'incendiaires, et tous ceux qui encouragent de tels actes sont leurs complices», juge Matignon.

(L'essentiel)