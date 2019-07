Des affrontements sur les Champs-​​Élysées

Des dizaines de personnes, dont des «gilets jaunes», manifestaient dimanche après-midi sur les Champs-Élysées dans un face à face tendu avec les forces de l'ordre à l'issue du défilé militaire du 14 juillet, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les «gilets jaunes», qui ne portent pas leur chasuble fluo, occupent le haut de l'avenue ouverte au public après le défilé, et ont mis à terre au milieu de la chaussée les nombreuses barrières métalliques qui avaient été utilisées pour limiter les déplacements des spectateurs pour le défilé militaire. Des poubelles ont été incendiées.

Les forces de l'ordre ont effectué à plusieurs reprises des tirs de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, parfois mêlés aux touristes ou aux badauds, et pour certains les visages dissimulés sous un foulard, un masque ou une capuche. C'est la première fois depuis le 16 mars que des «gilets jaunes» parviennent à retourner manifester sur les Champs-Élysées qui avaient connu une flambée de violences lors du 18e samedi de mobilisation de ce mouvement social.

14-Juillet: affrontements entre forces de l'ordre et manifestants aux abords des Champs-Élysées pic.twitter.com/V7Dk2EBi8a — BFMTV (@BFMTV) 14 juillet 2019

Les «gilets jaunes» sont présents sur l'avenue depuis dimanche matin. Ils ont copieusement hué le président Macron lors du défilé. Ils ne sont pas nombreux, au regard des milliers de badauds venus applaudir le défilé célébrant cette année la coopération militaire européenne, mais sont parvenus à être visibles. «C'est sûr, il a dû nous entendre», lance Stéphane, jean et casquette. «Ouais, mission accomplie», renchérit Samuel, une vingtaine d'années.

#GiletsJaunes : sur les Champs-Elysées, la tension monte. Les manifestants ont mis le feu à une poubelle en plein milieu de l'avenue pic.twitter.com/L5xg7cgtiQ — CNEWS (@CNEWS) 14 juillet 2019

«C'est de l'acharnement»

Au passage du président de la République, ils ont sorti les sifflets et donné de la voix: «Gilets jaunes ! Ça va péter !», «Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi». Un petit groupe descend puis remonte l'avenue en chantant: «On est là, même si Macron ne veut pas, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, nous on est là». Dès le début du défilé, des figures emblématiques du mouvement de contestation ont été interpellées: Jérôme Rodrigues, ancien commerçant érigé en symbole des «violences policières» depuis la perte de son œil droit en janvier, et Maxime Nicolle, dit «Fly Rider» pour sa passion des motos, ont été placés en garde à vue pour «organisation d'une manifestation illicite», a-t-on appris auprès du parquet.

Au total, 152 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre en marge du défilé, a indiqué la préfecture de police à l'AFP en début d'après-midi. «C'est de l'acharnement», a lâché un jeune homme après avoir vu les CRS embarquer plusieurs de ses amis après de brèves échauffourées avec la police. Arié Alimi, l'avocat de Jérôme Rodrigues, a dénoncé à l'AFP des «interpellations d'opposants politiques».

Des gilets jaunes présents aux abords des Champs-Élysées pour huer l'arrivée du président de la République pic.twitter.com/EQD3NOYhdI — BFMTV (@BFMTV) 14 juillet 2019

(L'essentiel/afp)