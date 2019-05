Des policiers couvrent sa tête avec un sac

Un mineur français de 15 ans a porté plainte pour violences et une enquête judiciaire est en cours. Arrêté par erreur le 9 mars dernier dans le 20e arrondissement de Paris, l'adolescent avait eu la tête recouverte d'un sac en tissu par des policiers. Cette affaire a été révélée mercredi par Mediapart, qui publie une vidéo de cette interpellation. Sur les images, l'adolescent apparaît la tête recouverte d'un sac blanc, menotté et maintenu contre le mur dans la rue par des policiers en civil.

Ce soir-là, le mineur est accosté par un inconnu qui lui propose un billet de 50 euros en échange d'un sac à récupérer auprès d'un autre individu. Effrayé, le lycéen refuse cette proposition» et entre dans un fast-food où il rejoint des amis, selon le récit de Mediapart, confirmé à l'AFP par l'avocat du garçon, Me Alexandre-M. Braun. C'est alors que deux hommes le contraignent à les suivre», «sans décliner leur identité», l'insultent, le frappent au visage et lui recouvrent la tête d'un sac en tissu, rapporte l'adolescent au site d'information.

Relâché le soir même

Selon la préfecture de police citée par Mediapart, cet épisode s'est déroulé lors d'une opération visant à arrêter «en flagrant délit des auteurs d'un enlèvement-séquestration, suivi d'une tentative d'extorsion de fonds». Le jeune homme, mis hors de cause, a été relâché le soir même. Il a ensuite porté plainte contre les policiers. Une enquête a été ouverte le 26 mars pour «violences par personne dépositaire de l'autorité publique» et confiée à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale), a confirmé mercredi le parquet de Paris.

«Ce dossier soulève une question importante: combien d'affaires similaires ne sont jamais révélées, faute d'avoir eu la chance d'être filmées?», a commenté Me Braun.

(L'essentiel/afp)