Une ville «vide», «triste», des airs d'«état de siège»

Ils sont deux millions de visiteurs à venir déambuler, chaque année, au marché de Noël de Strasbourg. Ce mercredi et alors que le tireur qui a ensanglanté les lieux la veille au soir est toujours en fuite, ce marché a gardé portes closes pour d'évidentes raisons de sécurité. «C'est curieux cette ambiance ce (mercredi) matin à Strasbourg, on a l'impression d'une ville en état de siège», observe Joël Bigorgne, touriste breton.

Avec ses longues allées désertées de chalets en bois sur la place Broglie, habituellement effervescente à deux semaines de Noël, l'endroit a pris des airs de village abandonné. «C'est la première fois que je vois ça», déplore un Strasbourgeois. «Tout est fermé», se désespèrent deux touristes espagnols, seuls, assis sur une table en bois au milieu de chalets clos, décorés aux couleurs de Noël mais dont les guirlandes ne clignotent plus. Plan de la ville sur les genoux, ils cherchent quoi faire.

«On se sent en sécurité»

«L'ambiance est féerique ici normalement. Le midi, les gens qui travaillent dans le coin viennent manger, l'ambiance est sympa...», commente Alexandre, 27 ans, qui traverse l'allée d'un pas rapide. Le marché fermé, Mathilde et Adrien, Lillois de 21 ans, se sont rabattus sur un café du centre pour boire un verre de vin, blanc, à défaut de vin chaud. «On a eu de la chance, on en a bien profité hier (mardi)», relativisent-ils. «Au moins on se sent en sécurité, il y a des flics à tous les coins de rues», glisse Adrien.

Si les touristes se font rares, les policiers, gendarmes, et militaires de Sentinelle, quadrillent effectivement le centre ville. Comme les journalistes et leurs caméras. Pierre et Irène, retraités niçois, ont passé plusieurs heures confinés dans un restaurant sur la place de la cathédrale pendant l'attaque. Mercredi matin pourtant, ils voulaient revenir au même endroit. Patrick et Christine Courteille, venus de Marseille, ont un peu de mal à s'en remettre, ils étaient dans le centre mardi soir: «C'était un cauchemar».

(L'essentiel/afp)