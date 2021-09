Zemmour rattrape Le Pen dans les sondages

Dans cette 15e vague du baromètre Harris Interactive pour Challenges, la cheffe du Rassemblement national, candidate déclarée à l’Élysée, poursuit sa baisse, comparé à de précédentes vagues qui lui donnaient 28% début juin, et encore 24% fin août.

Selon cette étude, elle est menacée par Eric Zemmour, polémiste omniprésent dans les médias avec des positions très à droite et qui ne fait plus mystère de sa volonté de se présenter à la présidentielle en avril 2022. Si Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse représenteront la droite traditionnelle, il est donné à 13% au premier tour et même à 14% si c'est Michel Barnier qui obtient l'investiture de LR. Marine Le Pen est à 16% dans les trois cas de figure.

Macron confortablement en tête

Emmanuel Macron obtiendrait entre 23 et 26% des intentions de vote. Au second tour, M. Macron serait réélu avec 54% des voix, le total de Mme Le Pen (46%) restant stable, dans la même fourchette depuis mars (entre 45 et 47%). À droite, Xavier Bertrand (14%) devancerait Valérie Pécresse (12%) et Michel Barnier (8%).

À gauche, le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 13% des voix, la socialiste Anne Hidalgo 7% et l'écologiste Yannick Jadot 6%, loin devant Arnaud Montebourg (2%).

M. Zemmour poursuit sa progression depuis le 8 septembre, lorsque sa candidature avait été testée pour la première fois (7%). Les deux tiers des électeurs potentiels de M. Zemmour (66%) se rallieraient à Mme Le Pen au second tour, contre 7% à Emmanuel Macron et 27% de votes blancs, nuls ou d'abstention. Ces votes non exprimés seraient majoritaires chez les électeurs de MM. Jadot (64%), Bertrand (53%) et Mélenchon (50%) au premier tour.

(L'essentiel/afp)