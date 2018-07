Cinq blessés dans une explosion à Quiberon

«Les cinq personnes sont en urgence relative. L'exploration des décombres n'est pas totalement terminée mais on considère qu'il s'agit d'un bilan définitif», a précisé la préfecture du Morbihan, lundi, en début d'après-midi. L'explosion a eu lieu vers 2h30 et serait due à une fuite de gaz dans une brûlerie située en rez-de-chaussée. Elle s'est produite «dans un local technique annexant un commerce», a précisé le préfet, Raymond Le Deun.

«Il reste à sécuriser les lieux et à vérifier qu'il n'y a pas de risque d'effondrement» parmi les immeubles endommagés, a-t-il poursuivi. Les gendarmes resteront sur les lieux, la nuit prochaine, «auprès des locaux ouverts à tous vents», a indiqué le préfet. Plusieurs vitrines, ainsi que de nombreuses vitres dans les logements ont en effet volé en éclats sous l'effet de souffle.

Quelque 110 sapeurs-pompiers mobilisés

L'incendie, qui n'a été maîtrisé qu'en début de matinée, a impacté une trentaine d'immeubles abritant des commerces et des logements, en plein centre-ville de cette commune touristique, point de départ des liaisons maritimes vers les îles de Belle-île, Houat et Hoëdic.

130 foyers sont privés d'électricité et 500 de gaz, selon la préfecture. Les sinistrés sont accueillis dans la salle municipale de la commune. Un poste médical avancé a été installé sur site et quelque 110 sapeurs-pompiers et 36 gendarmes ont été mobilisés sur les lieux.

(L'essentiel/afp)