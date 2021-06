Son appel à «tirer sur un gauchiste» fait scandale

Comment tirer sur un «gauchiste» : le tutoriel nauséabond de Papacito



Le YouTubeur d’extrême droite publie une vidéo où il tire au fusil de chasse sur un «gauchiste». Il donne aussi des conseils pour se procurer des armes ⬇️ https://t.co/JaPtEleU13 — Libération (@libe) June 7, 2021

«Se prononcer en faveur de la GPA, PMA ne sera plus possible». Le ton est donné dans une vidéo du YouTubeur d'extrême droite Papacito. Figure de cette nouvelle vague viriliste et conservatrice, le vidéaste français Papacito connaît un certain succès sur YouTube avec ses vidéos prétendument humoristiques mais empreintes de thèses politiques néofascistes.

Lutte contre le féminisme, diatribes belligérantes contre l'islam et haine viscérale des idées progressistes, ce Français de 35 ans connu également pour avoir écrit des scénarios de bandes dessinées fait scandale avec une vidéo dans laquelle il explique «comment tirer sur un gauchiste». Forçant le trait de l'humour noir, le blogueur multiplie les sous-entendus en se montrant comme à son habitude fort sur le verbe et en masquant l'appel au meurtre derrière une ironique «chasse aux sangliers».

Mais le contenu ne laisse que peu de place au doute. Vêtu d'un treillis militaire, Papacito explique comment se procurer une arme pour abattre ceux qui sont «soumis» à l'islam et tire sur un mannequin représentant un militant de gauche. «Le but, c'est de savoir si Jean-gauchiste pourra survivre aux gens normaux qu'il insulte et qu'il méprise depuis des années», explique son compère.

Des propos guerriers qui ont suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux et une vague d'indignation d'une partie de la classe politique. Le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a ainsi dénoncé «un appel au meurtre», tandis que la député LFI Clémentine Autain s'inquiète «d'un climat préfasciste» chez nos voisins français.

Depuis des mois, j’alerte sur le climat préfasciste. La vidéo de #Papacito qui tire sur les « fils de pute de gauchistes » est effrayante. Un proche de Zemmour qui met en scène le meurtre d’opposants politiques…. La sonnette d’alarme n’en finit plus de sonner. — Clémentine Autain (@Clem_Autain) June 7, 2021

Le maire écologiste de Grenoble Éric Piolle a qualifié cette séquence «d'effroyable».

[#Papacito] Que ce genre de vidéo circule librement internet est effroyable. Solidarité avec les communistes et les https://t.co/cida7FnLgq, qui rejoignent la longue liste des militant.e.s menacé.e.s par la fachosphère ... Le gouvernement doit garantir la sérénité du débat public — Éric Piolle (@EricPiolle) June 7, 2021

«Je travaille à une permanence de LFI et j'ai peur pour ma vie», signale un militant sur Twitter.

Je viens de voir la video de #Papacito.

Actuellement je travaille à une permanence LFI et j’ai peur pour ma vie. Je sais pas quoi dire de plus, je suis troublé. — Julien Cadieu (@J_Cadieu) June 7, 2021

Une crainte qui a beaucoup amusé la fachosphère sur Twitter. De nombreux tweets moqueurs de soutien à Papacito ont également été partagés sur le réseau social.

La vidéo qui cumulait plus de 100 000 vues a finalement été supprimée par YouTube en raison de l'appel à la violence qu'elle comportait.

