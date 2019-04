«Plus belle la vie» a inclus une scène sur Notre-​​Dame

Les fans de «Plus belle la vie» y sont désormais habitués: dès qu'un fait d'actualité marquant survient, le célèbre feuilleton de France 3 s'adapte. Comme cela a par exemple été le cas pour les attentats du 13 novembre, le décès de Charles Aznavour ou encore l'effondrement d'immeubles insalubres à Marseille, les scénaristes ont fait réagir leurs personnages dans une scène ajoutée à la dernière minute. L'incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame lundi soir n'a pas échappé à la règle, rapporte Pure Médias.

Pour l'épisode diffusé mardi soir sur France 3, les auteurs ont choisi de faire réagir les jeunes de la série au tout début de l'épisode. On a ainsi pu voir Théo, Antoine, Mila et Valère suivre sur un smartphone les dernières nouvelles de la catastrophe. «Vous vous rendez compte que c'est 900 ans d'Histoire qui partent en fumée, là?», lance l'un des personnages à son frère et à ses deux amis, tous sous le choc.

