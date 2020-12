Heurts violents à Paris après la manifestation

Des incidents ont éclaté, samedi à Paris, lors d’une marche pour les libertés. Celle-ci intervient après une intervention d’Emmanuel Macron visant à apaiser la colère suscitée par des violences policières et une loi sur la sécurité. Des voitures ont été incendiées et plusieurs vitrines brisées à l’avant du cortège, qui a démarré dans le nord de Paris sous haute surveillance policière, une semaine après une précédente manifestation parisienne qui s’était achevée avec de violents heurts.

Des projectiles ont été lancés sur les forces de l’ordre qui ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes, ont constaté des journalistes. 22 personnes ont été interpellées, selon le ministère de l’Intérieur. «Tout le monde déteste la police», «anti anti-anticapitalistes», ont notamment scandé certains participants. Des barricades ont également été incendiées.

Ailleurs en France aussi

Des rassemblements ont également eu lieu à Toulouse (sud-ouest), à Montpellier (sud), à Rennes (ouest) et Strasbourg (est). Certaines villes craignent de nouveaux débordements violents. A Bordeaux et Montpellier, les préfets ont interdit tout cortège dans l’hypercentre. A Lyon, la manifestation n’est autorisée que sur la rive gauche du Rhône. Au total, une centaine de rassemblements étaient prévus dans tout le pays, avec pour mots d’ordre la défense des droits sociaux et celle des libertés.

Initialement prévue comme un rassemblement syndical contre la précarité, traditionnellement organisé par le syndicat CGT le premier samedi de décembre, la journée a en effet vu s’agréger la contestation contre les violences policières et la loi sécurité globale, qui mobilise les défenseurs des libertés depuis plusieurs semaines.

(L'essentiel/afp)