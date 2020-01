Une grenade lacrymo explose sur leur balcon

Une vidéo insolite et impressionnante a émergé sur les réseaux sociaux après les manifestations contre la réforme des retraites françaises samedi à Lyon. Alors que la situation se tendait entre manifestants et policiers, des étudiants perchés sur leur balcon au quatrième étage de leur immeuble ont commencé à filmer la scène. C'est alors qu'une grenade lacrymogène est venue exploser sous leur nez.

Le clip de 5 secondes a déjà été visionné près de 2,4 millions de fois sur Twitter. On aperçoit en contrebas des fumées de gaz lacrymogène lancées pas les forces de l'ordre, mais rien n'explique que les jeunes étudiants aient été visés sur leur balcon. Sur un zoom de la vidéo en question, il semble que le lanceur de la grenade tirant le projectile en cloche soit identifiable.

[Vidéo] Ils filment la manifestation du 4e étage à Lyon, un projectile explose à leur fenêtre. «On ne faisait rien, on était juste en train de filmer et on a reçu une grenade !», témoignent-ils https://t.co/nTvLpiKlSA pic.twitter.com/huq5sMTGG4— Le Parisien (@le_Parisien) January 11, 2020

La police parle encore d'accident

Le Parisien a retrouvé les occupants de l'appartement. «Nous étions en train de travailler pour nos futurs partiels, on était un groupe de cinq personnes, lorsqu'on a entendu une altercation en bas de l'immeuble entre manifestants et CRS, explique Emma. On filmait la manifestation, et là on reçoit une grenade ou un LBD je ne sais pas, et ça explose au niveau de notre fenêtre au quatrième étage ! Le truc a rebondi sur le bras de mon ami à la fenêtre et a fini sa course dans l'appartement. Il a eu de la chance, il avait un gros pull qui a amorti le choc.»

De son côté, la police nationale du département de Rhône s'est exprimée le lendemain de l'incident. «Si un tir a pu toucher accidentellement le balcon d'un immeuble, il n'y a eu aucune velléité» d'atteindre les étudiants, précisent les forces de l'ordre.

... Si un tir a pu toucher accidentellement le balcon d'un immeuble, il n'y a eu aucune velléité de l'atteindre. Aucun blessé n'est à déplorer. (2/2)— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) January 12, 2020

