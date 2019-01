Un homme joue au boxeur face aux CRS à Paris

Diaporama Des heurts lors des manifestations des «gilets jaunes» Appel à la «responsabilité»



Face à la multiplication des incidents en fin d'après-midi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a appelé sur Twitter «chacun à la responsabilité et au respect du droit». Quelque 25 000 personnes ont manifesté samedi dans toute la France pour «l'acte VIII» de la mobilisation des «gilets jaunes».

La scène est hallucinante. Samedi, en marge du rassemblement «acte 8» des gilets jaunes, un homme tout de noir vêtu, a été vu en train de boxer à plusieurs reprises des CRS, à Paris. Les images ont été publiées sur Twitter par l'agence de presse indépendante Line Press.

Le «boxeur» est apparu alors que des heurts avaient éclaté entre des manifestants et les forces de l'ordre sur la passerelle Leopold-Sédar-Senghor, qui passe par-dessus la Seine. Sur les vidéos diffusées, on aperçoit un homme, relativement grand, habillé d'une veste noire et coiffé d'un bonnet, mais sans gilet jaune, qui bascule sur la passerelle, avant d'aller au-devant des CRS visage découvert, à la façon d'un boxeur prêt à en découdre.

Coups au visage

D'abord seul face à plusieurs policiers, l'assaillant a asséné plusieurs coups au visage d'un membre des forces de l'ordre, protégé pourtant par un bouclier et masqué. Il a ensuite été rejoint par d'autres manifestants, décidés eux aussi à se battre.

Un peu avant, une autre vidéo, également publiée par Line Press sur les réseaux sociaux, permet de distinguer le même homme en train de s'en prendre à un autre policier à terre.

