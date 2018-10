Cette une ne va pas plaire aux fans d'Aznavour

Depuis la mort de Charles Aznavour dans la nuit de dimanche à lundi, les hommages se sont multipliés pour le chanteur, qui était âgé de 94 ans. L'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a au contraire publié ce mercredi 3 octobre, une une polémique sur la mort du dernier des géants de la chanson française.

On y voit Charles Aznavour sur un lit d'hôpital, réagissant à la mise en place du prélèvement à la source en France. «Plutôt crever», dit-il, coupant les fils qui le maintiennent en vie. Cela fait référence aux démêlés qu'a eus l'artiste avec le fisc français. En 1977, il a notamment été condamné en appel à un an de prison avec sursis et à une amende de 10 millions de francs de l’époque.

(L'essentiel/afp)