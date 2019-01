Un reste de jambe trouvé sur les bords du Rhône

Des recherches sont menées, lundi à Chavanay (Loire), au sud de Lyon, pour tenter de retrouver le reste d'un corps après la découverte d'un morceau de jambe en état de décomposition par des promeneurs sur les berges du Rhône, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Dimanche, vers 18h, des promeneurs ont découvert ce morceau de jambe en état de décomposition sur un ancien chemin de halage longeant le Rhône, transformé en sentier de randonnée.

Les gendarmes évoquent un éventuel lien avec le suicide d'une femme qui s'est jetée dans le Rhône, voici quelques semaines, et dont le corps n'a pas été retrouvé. Des analyses vont être menées sur le reste de jambe pour tenter de déterminer l'identité de la personne, a indiqué le groupement de gendarmerie de la Loire. La gendarmerie de la Loire a précisé être chargée de ces «fouilles opérationnelles» avec celles du Rhône et de l'Isère, deux départements limitrophes de part et d'autre du fleuve.

(L'essentiel/afp)