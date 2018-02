Le bébé d'un rabbin brûlé par du diluant à peinture

Dans la nuit de dimanche à lundi, la poussette, qui se trouvait dans le hall de l'immeuble de la grand-mère de l'enfant, a été dégradée et aspergée d'un produit «dont il faut identifier la nature», a précisé la source policière, confirmant une information du Progrès. Après avoir été promenée dans la poussette, la fillette de 14 mois a présenté des brûlures et a été conduite à l'hôpital. Ses parents ont déposé plainte lundi. Des examens médicolégaux plus approfondis doivent être réalisés prochainement.

La Sûreté départementale du Rhône a été saisie de l'enquête, qui doit déterminer notamment si l'agression a été commise pour un motif religieux ou un autre. La police ne privilégie aucune hypothèse à ce stade. Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA) a condamné «vigoureusement l'agression lâche commise contre le bébé d'un rabbin de la ville de Bron», dans un communiqué qui affirme que les brûlures de l'enfant, situées «au dos, aux fesses et à la cuisse», auraient été causées par du «white spirit».

«Le papa du bébé, rabbin, âgé de 35 ans, qui a déposé plainte, nous confie que souvent son véhicule a fait l'objet de dégradations volontaires», ajoute le BNVCA.

(L'essentiel/afp)