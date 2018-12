Un moratoire annoncé pour «apaiser le pays»

Le Premier ministre Édouard Philippe va annoncer cette mesure d'apaisement, décidée lundi soir à l'Élysée sous la présidence d'Emmanuel Macron, mardi matin devant le groupe En marche à l'Assemblée, a précisé une source gouvernementale à l'AFP. Cette suspension de plusieurs mois doit être assorti d'autres mesures d'apaisement, selon ces sources. Matignon a dans le même temps confirmé l'annulation de la réunion avec des «gilets jaunes» prévue mardi après-midi, après avoir entendu la veille de nombreux responsables politiques lui demander un moratoire sur la hausse des taxes.

Le nouveau délégué général de La République en marche Stanislas Guerini a estimé mardi sur RTL qu'un tel moratoire sur la hausse des taxes serait «sain» et qu'il fallait «apaiser le pays», encore sous le choc des graves violences samedi dernier, notamment à Paris. «Insuffisant»: le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau a accueilli avec prudence l'annonce. «J'espère que moratoire veut dire annulation de la hausse», a-t-il déclaré sur Public Sénat.

Urgence de la situation

Édouard Philippe s'exprimera donc mardi matin devant le groupe LREM, puis lors de la séance de questions au gouvernement. Mercredi à l'Assemblée et jeudi au Sénat, il mènera un débat, avait déjà annoncé Matignon lundi. Face à l'urgence de la situation, une réunion au sommet s'est tenue lundi soir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe et une dizaine de ministres, dont François de Rugy (Transition écologique) et Bruno Le Maire (Économie) qui avaient écourté un déplacement à l'étranger.

L'Élysée, laissant augurer des annonces rapidement, avait rapporté que cette entrevue avait «permis d'échanger sur les réponses à apporter aux mobilisations en cours.»

(L'essentiel/afp)