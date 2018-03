Un couple pris dans un guet-​​apens, la femme tuée

Un ressortissant azéri, Rahim Namazov, blessé par balle dans le dos, sa femme, Aïda, tuée: un couple en exil en France a été la victime d'un véritable guet-apens, vendredi matin à Colomiers dans la banlieue de Toulouse. Ce quadragénaire azéri se présentait comme journaliste, mais selon RSF (Reporters sans frontières), «à l'heure actuelle, il ne peut être établi qu'il existe un lien entre les tragiques crimes le visant lui et son épouse» et «de quelconques activités journalistiques».

Selon les premiers éléments de l'enquête, vers 9h, le couple qui a trois enfants avait déposé la plus jeune à l'école à Colomiers et venait de se garer au pied de son immeuble de quatre étages quand il a été pris pour cible par des tirs provenant d'une autre voiture. Au total, sept balles ont été tirées par une arme de poing. Aïda Namazov, 39 ans, touchée à la tête est décédée. Son époux de 39 ans a été blessé dans le dos et son pronostic vital est engagé, selon une source policière.

Famille menacée?

Des rubans jaunes marqués «police technique et scientifique» interdisaient tout accès à l'allée dans ce quartier résidentiel proche du lycée international de Colomiers, où les coups de feu ont été entendus. Rahim Namazov a été emprisonné, puis menacé de mort et expulsé de son pays, selon l'Association des journalistes de Toulouse (AJT). Dans une vidéo postée sur YouTube le 23 décembre 2010, après son arrivée, il racontait avoir «écrit dans (son) journal qu'il fallait s'attendre une nouvelle fois à des élections truquées et illégales».

«C'est pour cela que j'ai été arrêté trois fois, emprisonné 10 jours de suite à chaque fois. La dernière fois, on m'a passé à tabac. On m'a cassé une dent. Ils m'ont prévenu: après les élections, tu vas mourir, et ta famille aussi. Parce que tu nous gênes. Après ces menaces, j'ai décidé de m'enfuir», déclarait-il alors. La journaliste d'investigation azérie, Khadija Ismaylova, affirme que Namazov «prétendait être un journaliste persécuté» mais que cette guerre pourrait être le résultat d'une «bagarre sur Internet avec des gens de la mafia»... «Ces derniers temps, sur Internet, il a prétendu être de la mafia», a-t-elle notamment écrit.

(L'essentiel/afp)