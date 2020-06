«Un sondage me donne 13% des suffrages»

Cela ne semble pas une blague. L’humoriste français Jean-Marie Bigard a confirmé qu’il pensait «bien sûr» à se présenter à l'élection présidentielle de 2022, dans l'émission «Les Grandes Gueules» de RMC jeudi. «Plus ça vient et plus je me dis qu’il y a tellement une belle bande de tocards en face de moi que je crois que je peux encore avancer un petit peu dans la mêlée», a-t-il estimé. Avant d'appuyer ses propos par un sondage: «L’Ifop me donne 13% d’intentions de vote».

En revanche, Jean-Marie Bigard s’est bien gardé de préciser que seuls 2 à 3% de ces personnes se disent «certaines» de leur choix. Ce qui change évidemment la donne.

Qu’importe, l’humoriste commence à se positionner sur les sujets d'actualité via les réseaux sociaux. Dans la dernière vidéo postée jeudi sur Twitter, il met en avant son admiration pour «les flics et les gendarmes»: «J’en ai marre de voir nos policiers se faire traîner dans la boue depuis plusieurs jours, s’exclame-t-il. Pour 2% de mecs qui dérapent, on jette l’opprobre sur toute une profession?!! Moi je je ne crache pas sur un mec qui se lève à 6h du mat pour faire appliquer les lois de la République».

pic.twitter.com/szKZt1N06S — BIGARD streaming le 20 juin (@JM_Bigard) June 11, 2020

