Le tranquille père de famille était en fait un gros dealer

Un père de famille sans histoires, inconnu de la justice, s’est révélé être un des plus gros trafiquants de drogues de la région de Besançon, dans le département français du Doubs. La police a ainsi saisi chez lui 282 kilos de cannabis et 3,6 kilos de cocaïne, d’une valeur de plus de deux millions d’euros. L’homme de 29 ans a reconnu être un «logisticien qui revend la drogue à d’autres trafiquants, et non directement au détail». Il a été mis en examen et incarcéré lundi, a précisé le procureur Étienne Manteaux, lors d’une conférence de presse.

Il avait été interpellé vendredi, dans sa maison à Mazerolles-le-Salin, petite commune de l’agglomération de Besançon, au terme d’une enquête de près de deux ans menée par la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale de Besançon.

Important patrimoine immobilier

Le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs, Yves Cellier, a souligné le «profil inhabituel» du suspect, un homme originaire du quartier dit des «408», ancien haut lieu du trafic de drogues à Besançon, dont les barres d’immeubles HLM sont en cours de démolition. Chauffeur routier de profession, jamais condamné, il vivait discrètement avec sa femme et ses enfants, ce qui lui a permis de prospérer pendant des années sans se faire repérer. Mais il possédait un important patrimoine immobilier, peu en rapport avec ses ressources officielles.

«C’est une saisie historique pour le département du Doubs, en dehors des saisies douanières qui ne concernent pas ou peu le territoire national», a souligné Étienne Manteaux. Celui-ci a précisé que la drogue était essentiellement destinée à alimenter «le marché des stupéfiants du quartier de Planoise». Lors des perquisitions menées à son domicile et dans un hangar à proximité, les policiers ont également découvert plusieurs dizaines de milliers d’euros d’argent liquide.

