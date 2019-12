Le faux Xavier Dupont de Ligonnès sort du silence

En exclusivité pour M6, nous avons pu rencontrer (hors caméra) Guy Joao, l’homme confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès, pour la première fois ! @frvignolle pic.twitter.com/BWrLwnMIth — Yanis (@YanisBM6) December 6, 2019

«On a vécu et on vit toujours une histoire de fou. On ne peut pas faire le deuil de cette affaire». Pris à tort en octobre dernier pour Xavier Dupont de Ligonnès, Guy Joao s'est exprimé pour la première fois dans les médias. Dans une interview accordée à M6, l'homme qui n'a pas voulu être filmé, réclame réparation. «J’ai envoyé un courrier le 1er novembre à la ministre de la Justice, pour que l’on me rembourse une porte qui a été détériorée lors de la perquisition à mon domicile, raconte-t-il. Je n’ai toujours pas reçu de réponse. On nous manque de respect dans cette histoire».

Pour rappel, Guy Joao avait été interpellé le 11 octobre dernier par la police écossaise à son arrivée à l'aéroport de Glasgow. Ses empreintes digitales semblent ainsi correspondre à celles de Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 2011 et soupçonné d'avoir tué son épouse et ses enfants dans leur maison de Nantes, en France. Rapidement, les autorités françaises avaient perquisitionné son domicile, à Limay dans les Yvelines, et effectué un nouveau relevé d'empreintes.

En outre, Guy Joao et épouse écossaise expliquent qu'ils veulent «revenir à une vie tranquille». Ils remercient aussi leurs proches en Ecosse et en France pour leur soutien.

