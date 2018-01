La tempête Eleanor a fait une 6e victime

Le bilan de la tempête Eleanor qui a balayé la France ces derniers jours s'est alourdi à six morts. La victime, portée disparue depuis jeudi à proximité de son domicile de Lucenay-Lévêque, près d'Autun, a été retrouvée dimanche après-midi dans la rivière Le Ternin.

«Il s'agit bien de l'homme qui a disparu dans la semaine. La victime a été retrouvée par les gendarmes à 500 mètres de son lieu de disparition dans un bras d'eau à hauteur du camping du village», a-t-on indiqué la préfecture du département.

Cette découverte porte désormais le bilan de la tempête Eleanor à six morts en France et en Espagne, et deux disparus dont une policière de la brigade fluviale à Paris qui participait vendredi à un exercice, et un Allemand de 70 ans qui a pu être emporté jeudi en Haute-Marne (est) par la rivière Aube en crue.

Quinze départements restaient dimanche en vigilance orange en France en raison des risques d'inondations, après le passage de la tempête Eleanor qui a fait en outre au moins 200 millions d'euros de dégâts selon une première estimation.

