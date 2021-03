Christian Quesada sort de prison avec un autre look

Grâce aux remises de peine et au temps qu’il avait déjà passé en détention provisoire, Christian Quesada a terminé de purger les 3 ans de prison auxquels il avait été condamné le 8 avril 2020, révèle Le Progrès. Le Français, qui s’était fait connaître en battant tous les records dans «Les 12 coups de midi», sur TF1 en 2017, a donc pu quitter la prison de Bourg-en-Bresse. Selon le quotidien, l’homme aurait quitté l’Ain, département dans lequel il vivait depuis plusieurs années.

Il avait été arrêté par la police le 25 mars 2019, puis placé en détention provisoire deux jours plus tard pour corruption de mineurs et détention d’images pédopornographiques. Il avait déjà été condamné pour la détention de telles images en 2009. Selon plusieurs sources, Christian Quesada aurait laissé pousser ses cheveux et sa barbe et ses codétenus le surnommaient Robinson Crusoé.

(L'essentiel/jfa)