Les «gilets jaunes» ont entamé leur Acte VIII

Après l'arrestation d'une de leurs figures médiatiques, les «gilets jaunes» ont commencé samedi matin une huitième journée d'action nationale pour relancer leur mouvement et défier le gouvernement. Lui dénonce des velléités «d'insurrection» et réclame le retour à l'ordre.

Vers 11h, entre 500 et 600 personnes étaient rassemblées dans le calme sur la célèbre artère, non loin de l'Arc de Triomphe, et tenaient une assemblée générale, a constaté un journaliste de l'AFP. «On va manifester ici tous les samedis, ça va continuer tout 2019», déclamait dans un mégaphone Sophie, une des figures de ce groupe. «On va faire en sorte que les citoyens reprennent le pouvoir. On veut des états généraux organisés par le peuple et pour le peuple».

Ailleurs en France, les rassemblements se déroulaient aussi dans le calme. A Lyon, une centaine de «gilets jaunes» se sont retrouvés devant l'ancienne gare des Brotteaux, selon un journaliste de l'AFP. A Grenoble, ils étaient plus de 300 «gilets jaunes» dans un parc du centre-ville en fin de matinée.

À la gare de Sedan, des «gilets jaunes» se sont introduits sur les voies ferrées, interrompant le trafic moins d'une demi-heure samedi matin aux alentours de 8h, a-t-on appris auprès de la préfecture des Ardennes.

Dans l'Oise, environ 300 personnes marchaient vers l'aéroport de Beauvais dans la matinée, selon la préfecture. Les forces de l'ordre les empêchent d'accéder au site, sans faire usage de gaz lacrymogène. «Tout est calme», a précisé la préfecture. À Rouen, au moins un millier de manifestants, dont des familles et des adolescents, marchaient en criant «Macron démission».

Journée test

Cet «acte VIII» de la mobilisation sera de fait un test pour ce mouvement de contestation inédit qui fait vaciller l'exécutif depuis un mois et demi mais qui a donné de légers signes d'essoufflement dans la rue ces dernières semaines. Lors de «l'acte VII» du 29 décembre, 12 000 manifestants avaient été recensés en France à midi, d'après le ministère de l'Intérieur qui n'avait toutefois pas donné de chiffre global à la fin de la journée.

Le ministère en avait dénombré 38 600 le 22 décembre et surtout 282 000 le 17 novembre, lors de l'acte fondateur de ce mouvement qui a d'abord ciblé la hausse du prix des carburants avant de porter des revendications plus larges sur la fiscalité ou le droit à un référendum d'initiative citoyenne.

Fragilisé par cette contestation inédite, le chef de l'État Emmanuel Macron a annoncé le 10 décembre une série de mesures, notamment une hausse de 100 euros des salaires au niveau du Smic. Il a aussi promis dans ses vœux du 31 décembre un retour à «l'ordre républicain». Mais il n'est pas parvenu à éteindre la fronde.

Agents déployés

Pour éviter les débordements qui ont émaillé plusieurs mobilisations, 3 600 CRS et gendarmes mobiles seront déployés samedi en France auxquels s'ajouteront notamment des compagnies de sécurisation et des policiers de la BAC, a appris l'AFP de sources concordantes.

Depuis le début du mouvement, plus de 1 500 personnes ont été blessées, dont 53 gravement, chez les manifestants et près de 1 100 au sein des forces de l'ordre. Dix personnes ont par ailleurs trouvé la mort, principalement lors d'accidents en marge de blocages routiers.

