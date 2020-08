Visage tuméfié, lèvre fendue, le nez entouré dans un pansement, Mya revient sur le cauchemar qu’elle a vécu le 12 août dernier dans le centre-ville de Nîmes (sud). Ce jour-là, la jeune femme promenait son chien quand trois hommes l’ont violemment agressée. «J’ai un gros hématome à la tête, des hématomes de partout, je ne fais que vomir, j’ai une hémorragie du nez. J’ai plusieurs côtes fêlées, une compression du foie», explique la jeune femme dans une série de courtes vidéos publiées lundi sur Instagram et repérées notamment par Midi Libre.

Mya raconte qu’elle a d’abord voulu ignorer les trois individus quand l’un d’entre eux lui a lancé «T’es bonne». «Je n’ai rien dit puis je me suis fait traiter de «sale pute», j’ai répondu et c’est là que tout a commencé», raconte l’internaute, qui décrit une scène terrifiante: «J’ai senti un bras m’attraper puis un coup de poing, deux trois puis je tombe une première fois. Je me relève, on me rejette au sol. Un homme pose son pied sur mon thorax puis enchaîne les coups de poing au visage pour finir par une série de coups de pied jusqu’à ce que je tombe inconsciente».

Après avoir repris connaissance et trouvé son chien qui l’attendait «sagement», Mya a été hospitalisée plusieurs jours. Elle a porté plainte, et une enquête est en cours. «Je ne fais pas cette vidéo pour me faire plaindre, ou que l’on ait de l’empathie. Non, mais pour donner du courage aux femmes. Ce n’est pas à nous d’avoir honte. (…) Il faut porter plainte, il faut en parler», témoigne la jeune femme.

À la suite de ce témoignage, une pétition a été lancée pour réclamer justice et une ville plus sûre. «Nous demandons aujourd’hui à nos élus d’agir pour leurs citoyens. Nous ne pouvons plus permettre que de telles atrocités se produisent dans notre ville», peut-on lire sur cette page. Mya, elle, continue de panser ses plaies. Dans un post publié mardi, elle annonce devoir retourner à l’hôpital car son état ne s’améliore pas. «Peut-être que l’histoire sera longue, peut-être qu’on va mettre un an, deux ans, trois ans, peut-être ça sera dans un mois. Mais on vous retrouvera», ajoute-t-elle en s’adressant à ses agresseurs.

(L'essentiel/joc)