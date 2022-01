Des milliers de Français vont perdre leur passe

«D'après ce certificat, vous êtes actuellement éligible au rappel vaccinal». Plusieurs milliers de résidents français ont reçu ce message alors que 600 000 passes sanitaires vont être désactivés à partir de samedi, selon le chiffres du ministre de la Santé français Olivier Véran. La raison? Dés le 15 janvier, les adultes vaccinées depuis plus de sept mois qui n'ont pas encore bénéficié de la troisième dose ne bénéficieront plus d'un schéma vaccinal complet.

En conséquence, elles ne pourront plus accéder aux bars, restaurants et autres établissements qui requièrent un passe sanitaire. Contrairement au Luxembourg, la France n'a pas encore opté pour le passe 3G (vacciné, testé ou guéri) au travail, mais se prépare à mettre en place un passe vaccinal dans le secteur des loisirs, ce qui exclurait de facto les non-vaccinés de ces activités.

Sont également concernées par l'expiration du passe sanitaire, samedi, les personnes qui ont eu le Covid et une dose de vaccin il y a plus de sept mois, ainsi que ceux qui ont eu une dose de vaccin plus le Covid il y a plus de six mois. Le délai est de deux mois pour ceux qui ont eu une dose de Janssen après contamination. Les personnes qui ont contracté le Covid-19 après avoir reçu les deux premières doses ont, elles, six mois pour recevoir leur injection de rappel.

(th/L'essentiel)