«Il avait une tronçonneuse attachée dans le dos»

Mis en examen pour le meurtre de Maëlys et l'assassinat d'Arthur Noyer, Nordahl L. pourrait être impliqué dans plusieurs autres affaires de disparition non élucidées. Une cellule d'enquête spéciale a été mise sur pied pour éplucher des dizaines et des dizaines de dossiers pouvant potentiellement avoir un lien avec l'ex-militaire. Tandis que les enquêteurs continuent de creuser dans le passé du trentenaire, les langues se délient. Une ancienne compagne de Nordahl L. livre un témoignage glaçant au «Dauphiné Libéré».

Emilie* a commencé à sortir avec l'ex-militaire en 2015. Après un an et demi de relation, le couple s'est séparé et Nordahl L. a très mal vécu cette rupture. Durant les mois qui ont suivi, le Français a fait vivre un calvaire à son ex-copine, qui évoque un harcèlement et des menaces de mort. Selon Emilie, Nordahl L. a par ailleurs publié, sans son accord, des vidéos de leurs ébats sur des sites pornos. Les choses ont pris une tournure résolument terrifiante le 10 avril 2017. Ce jour-là, Emilie promenait ses chiens dans une forêt quand elle est tombée sur Nordahl L.

«Il était avec ses chiens et avait une tronçonneuse attachée dans le dos. Je me suis plaquée contre un arbre et j'ai fait un signe de croix. Il est passé devant moi, le regard froid et je me suis mise à courir pour me sauver», raconte le témoin. Coïncidence troublante: la nuit suivant cet incident, le caporal Arthur Noyer disparaissait dans les environs de Chambéry. Dans un premier temps, l'ex-militaire avait nié toute implication dans cette affaire, avant d'avouer avoir accidentellement tué le jeune homme de 23 ans lors d'une bagarre qui aurait mal tourné.

*Prénom d'emprunt

(L'essentiel/joc)