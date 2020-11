«Je déchaîne de la haine, car je suis devenu papa»

Papa de jumeaux depuis 2016 grâce à une gestation pour autrui (GPA) effectuée à l'étranger, l'humoriste français Jarry a expliqué, mercredi dans le journal télévisé de RTL en Belgique, toutes les difficultés rencontrées par rapport à son homosexualité.

«J'ai voulu adopter et je me suis rendu compte qu'en France, c'était extrêmement compliqué pour les homosexuels», a-t-il regretté avec beaucoup d'émotion dans la voix. «Il y a moins de cinq cas par an... Il faut que je me batte pour devenir papa, alors j'ai fait cette GPA (grâce à laquelle ses enfants sont nés d'une mère porteuse). Aujourd'hui, quand je rentre chez moi, et que j'entends "papa", je ne sais pas comment vous dire... mais c'est la plus belle chose au monde».

Au bord des larmes, le présentateur de 43 ans a rappelé que «tous les homosexuels n'ont pas envie d'être papa, mais quand c'est quelque chose en vous et que cela peut vous faire souffrir, vous vous battez pour ça et aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui prennent du temps et de l'énergie pour nous empêcher d'être papa, c'est quelque chose qui m'affecte énormément. Quand on voit le nombre d'enfants qui attendent d'être adoptés... De voir aujourd'hui, qu'en France, je peux déchaîner la haine, parce que je suis devenu papa, c'est...»

Jarry ému aux larmes en évoquant sa paternité Humoriste, acteur, chroniqueur et désormais animateur, Jarry répondait aux questions de notre journaliste Alix Battard sur le plateau du RTLINFO Avec Vous. Depuis la rentrée, on le retrouve chaque jeudi à 21h25 sur Plug RTL dans le Jarry Show. @jarrytypique @alixbattard Publiée par RTL Info sur Mercredi 25 novembre 2020

(fl/L'essentiel )