«Une double peine a été infligée aux parents»

Les parents de Maëlys ont tenu une conférence de presse, jeudi en début de soirée depuis un hôtel lyonnais, leur première réaction depuis la découverte du corps de la fillette en février. Après avoir rendu un vibrant hommage à leur fille et des remerciements aux personnes qui leur ont témoigné leur sympathie, ils ont fustigé l'attitude de l'ex-militaire. Leur avocat, Maître Rajon, a ensuite pris la parole pour blâmer le suspect et son défenseur.

«Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent lors de cette terrible épreuve. Tu es une fille exceptionnelle, tu es, tu étais et tu seras toujours dans notre coeur. Tu nous laisses un grand vide. Ce tueur d'enfant a anéanti notre avenir, a déclaré Jennifer, la mère de la victime. Ce que Nordahl L. a fait est inexcusable et impardonnable. Maëlys, sois en certaine, ton assassin est en prison, il ne fera plus jamais de mal à des innocents. Justice te sera rendue. [...] Notre amour pour toi est éternel», a-t-elle conclu.

L'avocat des parents a ensuite enchaîné avec un long plaidoyer pour dénoncer l'attitude de l'accusé ainsi que son défenseur, Maître Alain Jakubowicz. «C'est une double peine qui a été infligée aux parents de Maëlys. Il aura fallu attendre 6 mois pour que le mis en cause s'exprime», a déclaré Me Rajon. «C'est six mois de prise d'otages infligés à mes clients et à leurs proches. Nous avons perdu six mois, 6 mois d'une attente insupportable. Le dossier démontrait dès les premier jours l'implication du suspect.»

«Tuée accidentellement»

«Dès la soirée du mariage, mes clients avaient repéré l'attitude suspecte du mis en cause. Dans la vidéo nous avons reconnu la voiture de Nordahl L.. Nous avons vu dans cette vidéo une frêle silhouette et des détails de la robe de Maëlys. Comment la défense a-t-elle pu affirmer le contraire? Tous les acteurs du dossier auraient dû concourir à la recherche de la vérité. Mes clients attendaient des explications de Nordahl L. sur les circonstances de la mort de leur fille» a expliqué Me Rajon, outré par la défense de l'accusé.

Maëlys, qui aurait fêté ses 9 ans le 5 novembre dernier, a disparu dans la nuit du 26 au 27 août lors d'une soirée de mariage en Isère (est). Malgré de très vastes recherches, la fillette restait introuvable. Le 30 novembre, le suspect avait été mis en examen pour meurtre, et plus seulement pour enlèvement.

Le 14 février dernier, acculé par des preuves scientifiques accablantes, l'ex-militaire a reconnu avoir tué «accidentellement» la fillette. Il a conduit les juges à Attignat-Oncin (Savoie), le lieu où il avait abandonné le corps de l'enfant.

(L'essentiel)