5 mises en examen pour «tentative d'assassinat»

Neuf jeunes ont été mis en examen, dans la soirée de samedi par un juge d'instruction, dans l'enquête sur l'agression mi-janvier du jeune Yuriy dont cinq pour «tentative d'assassinat» et cinq ont été placés dans la nuit en détention provisoire. Dans cette affaire qui a suscité l'émoi dans la classe politique mais aussi de la part de célébrités, «les neuf personnes présentées au juge d'instruction samedi ont été mises en examen pour les infractions visées par le parquet à leur égard lors de l'ouverture de l'information judiciaire», a indiqué une source judiciaire dimanche matin.

Cinq sont mis en cause pour «tentative d'assassinat» et un sixième pour «complicité» de ce crime. Le parquet de Paris a ouvert samedi une information judiciaire des chefs de tentative d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Quatre mineurs et un majeur ont été placés en détention provisoire, tandis que les quatre autres ont été placés sous contrôle judiciaire, selon la source judiciaire.

Jeudi et vendredi, onze mineurs, âgés de 15 à 17 ans, et un majeur, âgé de 18 ans, majoritairement domiciliés à Vanves (92), avaient été placés en garde à vue dans cette enquête, dont quatre qui s'étaient «spontanément présentés aux services de police» selon le procureur de Paris Rémy Heitz. Deux ont été relâchés vendredi sans poursuite à ce stade.

